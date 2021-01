Regeni: Fico, non ci fermeremo fino alla verità

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - "Non ci fermeremo mai, fino a quando non avremo restituito il quadro completo delle responsabilità e dei soggetti coinvolti. A cinque anni dalla scomparsa di Giulio il pensiero va ai suoi cari, a Paola, Claudio e Irene. E va a tutti gli 'altri Giulio' in Egitto e in tutto il mondo, ai quali questa ricerca di verità è dedicata". Lo afferma il presidente della Camera Roberto Fico in un post su facebook dedicato a Giulio Regeni. (ANSA).