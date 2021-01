Regeni: 'Borrell caso grave per Ue, Egitto faccia luce'

(ANSA) - BRUXELLES, 25 GEN - L'Alto rappresentante dell'Unione europea, Josep Borrell, intervenendo al Consiglio dei ministri degli Esteri ha ringraziato Luigi Di Maio per aver chiesto di discutere del caso di Giulio Regeni alla Ue, poiché è una questione grave non solo per l'Italia ma per tutta l'Unione.

Si apprende da fonti, a Bruxelles.

Parlando del "brutale" assassinio Borrell ha evidenziato come da allora si sia chiesto all'Egitto di far luce sul caso e di cooperare. "Siamo sodali" con l'Italia e la famiglia Regeni nella richiesta di far piena luce, ha detto. (ANSA).