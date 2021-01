Covid: Boccia, proporrò ritiro impugnativa legge anti Dpcm Vda

(ANSA) - AOSTA, 19 GEN - "Dopo la sentenza della Corte Costituzionale sul caso della Valle d'Aosta, Regione autonoma che ha collaborato costruttivamente al confronto successivo alla presentazione del ricorso, ho ritenuto opportuno informare il Presidente della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, per l'insegnamento e l'opportunità che la sentenza della Corte Costituzionale dà a tutte le Regioni. La Corte ci ricorda con nuovi approfondimenti che le azioni di prevenzione e contrasto della pandemia da Covid-19 devono essere costantemente improntati al principio di leale collaborazione tra tutti i livelli istituzionali con differenti responsabilità. Proporrò al Consiglio dei ministri il ritiro dell'impugnativa sulla legge regionale della Valle d'Aosta e dei provvedimenti simili delle altre Regioni di fronte ad un ulteriore raccordo tra Stato e Regioni e relative integrazioni nella gestione dell'emergenza sanitaria e nel rafforzamento delle misure di contrasto al Covid-19". Lo scrive, in una nota, il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Francesco Boccia, che aggiunge: "Soltanto praticando nelle azioni quotidiane la leale collaborazione richiamata dalla Consulta potremo realizzare azioni condivise per garantire un più efficace raggiungimento degli obiettivi comuni volti al contrasto della diffusione del virus e al superamento degli effetti negativi economici e sociali derivanti dalla pandemia finalizzati al rilancio del nostro Paese". (ANSA).