Highsmith 100 anni, un'inedita regina del thriller

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - La regina del thriller Patricia Highsmith, l'autrice di 'Sconosciuti in treno' che ispirò ad Alfred Hitchcock 'L'altro uomo' e della serie di cinque polizieschi con protagonista il serial killer truffatore e bisessuale Tom Ripley, a cento anni dalla nascita, il 19 gennaio 1921, ci conquista anche come autrice di storie brevi che hanno una morbidezza estranea ai romanzi e alle serie di lungo respiro.

Per il centenario esce 'Donne', sedici racconti, per la maggior parte completamente inediti in Italia, pubblicati da La Nave di Teseo nella traduzione di Hilia Brinis, Lorenzo Matteoli e Sergio Claudio Perroni. E in contemporanea arrivano in libreria anche le nuove edizioni di 'Sconosciuti in treno', nella traduzione di Ester Danesi Traversari, con cui la Highsmith esordì nel 1950, e 'Ripley sotto l'acqua', tradotto da Hilia Brinis.

Solitaria, sempre lontana dalle luci della ribalta, Mary Patricia Plangman, vero nome di Patricia Highsmith è morta ad Aurigeno, in Svizzera, il 4 febbraio 1995. Nata a Forth Worth, in Texas, nel 1921, ha sempre indagato il confine fra il normale e l'anormale facendolo sfumare fino quasi a svanire. Dai suoi libri sono stati tratti 24 adattamenti cinematografici. Anche l'ambivalente eroe Tom Ripley è stato una grande fonte di ispirazione per il cinema da 'L'amico americano' di Wim Wenders a 'Il talento di Mr Ripley'di Antony Minghella a 'Il gioco di Ripley' di Liliana Cavani.

La Highsmith è autrice anche di libri e saggi a sfondo psicologico che raccontano l'angoscia contemporanea come 'Catastrofi più o meno naturali' del 1989 e nel suo ultimo romanzo,'Idilli d'estate' del 1995 ha affrontato il tema della omosessualità che lei stessa ha vissuto nelle sue relazioni.

Particolarmente apprezzata in Europa, la Highsmith si è trasferita definitivamente nel vecchio mondo nel '63 e ha passato gli ultimi anni della sua vita in una casa nella campagna svizzera, vicino a Locarno, dove è morta. (ANSA).