Comunali:Meloni,Bertolaso a Roma? Ne dobbiamo parlare

(ANSA) - ROMA, 13 GEN - "Come ha detto ieri Salvini ne dobbiamo parlare. Ne parleremo". Intercettata a Montecitorio Giorgia Meloni risponde così a chi le chiede un commento sulle parole di ieri del leader della Lega in merito alla candidatura di Guido Bertolaso a sindaco di Roma. Sempre sulle amministrative, a chi le domanda di Roberto Rasia a Milano il presidente di Fratelli d'Italia spiega: "Per me ad oggi la candidatura migliore in campo è quella di Maurizio Dallocchio" economista e professore all'Università Bocconi. "Con gli alleati parleremo anche di questo" spiega. (ANSA).