Emma e Alessandra Amoroso insieme, "non abbiamo mai mollato"

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Dopo oltre 10 anni di amicizia, di carriere parallele, di crescita artistica e personale, Emma ed Alessandra Amoroso cantano per la prima volta insieme un brano inedito: Pezzo di cuore (prodotto da Dardust, che ha anche scritto il brano con Davide Petrella), in uscita il 15 gennaio.

"La volontà di fare una canzone insieme era nell'aria già da un po' di anni - racconta Emma -. Ma Pezzo di cuore è nato da una scelta istintiva: ha sentito la necessità di far ripartire il 2021 con una sensazione di sano ottimismo. Ho chiamato Dardust, gli ho passato tutti i miei pensieri che lui con Petrella ha tradotto in musica e parole. Poi l'ho mandata ad Alessandra scrivendole: non penso tu possa dirmi di no". "E infatti non le ho potuto dire di no - aggiunge Alessandra Amoroso -. Quando ho ascoltato il brano ho pensato a un dialogo tra me e lei". Alla ricerca dell'amore, prima di tutto per se stesse.

"Quando si impara ad amare se stessi, automaticamente si impara ad amare anche chi si ha intorno", concordano le due artiste, entrambe nate sui banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi. Non escludono, in futuro, un disco o un tour insieme, ma per il momento "pensiamo a quello che stiamo facendo oggi". Perché il duetto è anche una rivincita: "Quando pensavano fossimo solo un progetto da talent, abbiamo tenuto duro e lottato. Siamo qui a raccontare anche questo, come donne, come amiche e come artiste, consapevoli di quanto lavoro c'è alle spalle".

Di loro si parla anche come ospiti al prossimo festival di Sanremo, ma "nessuno ci ha fatto sapere niente", assicurano aggiungendo che "di fronte alle richieste non ci siamo mai tirate indietro. E quel palco è IL palco, per il quale abbiamo grande rispetto e ammirazione. Ma questa canzone non è nata per un calcolo, anzi è arrivata in un momento in cui nessuno si aspettava niente da noi. Tutto quello che verrà, verrà da ora in poi".

Emma, in particolare, vuole chiudere il capitolo dei festeggiamenti per i 10 anni, che dovevano cadere nel 2020, in piena pandemia. "Non posso lasciare il progetto a metà: lo vivo come un coito interrotto. Farò tutto quello che sarà necessario per far ripartire i live". (ANSA).