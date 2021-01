Covid: Cina, team dell'Oms arriverà direttamente Wuhan

(ANSA) - PECHINO, 12 GEN - La Cina ha confermato i piani per l'imminente arrivo dei 10 esperti internazionali dell'Oms per indagare sull'origine della pandemia originata dal Covid-19.

Il team, ha riferito in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian, volerà direttamente il 14 gennaio da Singapore a Wuhan, il capoluogo dell'Hubei dove per primo è stato rilevato a fine 2019 il nuovo coronavirus. (ANSA).