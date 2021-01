Usa: George W. Bush a insediamento Biden, forfait Carter

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 5 - L'ex presidente George W. Bush parteciperà con l'ex first lady Laura alla cerimonia di insediamento di Joe Biden il 20 gennaio. Lo ha riferito il suo chief of staff, Freddy Ford.

Non ci saranno invece l'ex presidente Jimmy Carter e la moglie Rosalyn, ha reso noto la loro portavoce, ricordando che la coppia ha mandato "i migliori auguri al presidente eletto Joe Biden e alla sua vice Kamala Harris ed è impaziente di vedere una amministrazione di successo".

Carter è il più anziano presidente americano vivente ma per la sua età (96 anni) e per i cancri al cervello e al fegato cui è sopravvissuto è tra le fasce più a rischio per il Covid-19.

