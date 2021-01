Arrivate solo 215 mila dosi Pfizer, domani altre 224 mila

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - Sono 215mila le dosi del vaccino Pfizer Biontech giunte ieri in Italia e che riguardano una parte della seconda tranche destinata all'Italia. Per domani, a quanto si apprende, Pfizer avrebbe assicurato l'arrivo di altre 224 dosi, sempre comprese in questo lotto. (ANSA).