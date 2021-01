Wp, pressioni Trump in Georgia da impeachment o da tribunale

(ANSA) - WASHINGTON, JAN 3 - "Da impeachment. Probabilmente illegale. E' un colpo di Stato": è il titolo di un editoriale del Washington Post che accusa Donald Trump per le sue pressioni e minacce sul segretario di stato della Georgia allo scopo di ribaltare la vittoria di Joe Biden.

Secondo la columnist Jennifer Rubin, con il suo comportamento il presidente potrebbe aver violato la legge federale per estorsione e per aver sollecitato un dirigente elettorale a cambiare il conteggio dei voti, nonché la legge statale (in tal caso Trump non potrebbe ricevere la grazia).

"Deve esserci una risposta - scrive - ad un presidente che sfrutta la sua carica allo scopo di rovesciare l'esito di un'elezione. La prova è nella registrazione. Il prossimo attorney general dovrebbe procedere, se non altro per impedire ulteriori tentativi come questa riprovevole condotta". Rubin suggerirebbe anche l'impeachment, che potrebbe includere il divieto di cariche pubbliche in futuro, "ma - spiega - sappiamo già che i repubblicani difenderanno qualsiasi cosa Trump faccia". (ANSA).