Manovra: al via coordinamento c.destra

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Un maggior coordinamento del centrodestra, per garantire un'opposizione sempre più costruttiva e coesa soprattutto sui temi economici che stanno confermando l'inadeguatezza dell'attuale governo. È quanto emerso nel vertice che si è tenuto oggi alla Camera. Presenti oltre ai leader dei principali partiti del centrodestra, Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi (in collegamento) anche Lorenzo Cesa, Maurizio Lupi e Giovanni Toti (in collegamento). (ANSA).