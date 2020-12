Mes: Casini parteciperà al voto di stasera al Senato

(ANSA) - ROMA, 09 DIC - "Il senatore Pier Ferdinando Casini ha lasciato questo pomeriggio la struttura sanitaria di Bologna, in cui nei giorni scorsi si è sottoposto ad un intervento chirurgico, e questa sera sarà presente al voto in Senato sulle Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in vista del Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre 2020". Lo si legge in una nota. (ANSA).