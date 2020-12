Mose ancora sollevato, Venezia ha evitato 2 punte 130 cm

(ANSA) - VENEZIA, 06 DIC - E' rimasto sempre sollevato, anche durante la notte, il sistema di barriere del Mose, e così ha evitato che su Venezia si verificassero tra ieri e oggi due punte di acqua alta di 130 centimetri. Le schiere di paratoie, eccetto per l'abbassamento ieri di Malamocco, per il transito di alcune navi, è in funzione da quasi da 40 ore consecutive. Ha evitato per Venezia una pesante alta marea. La notte scorsa, dopo il picco di +130, il livello è rimasto sopra il metro e 10 per oltre 3 ore. Il Mose rimane in funzione (lo sarà fino al tardo pomeriggio), anche perché è prevista un'altra massima di 135 centimetri, verso le 15. (ANSA).