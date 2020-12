Omicidio nel Foggiano: indagini coinvolgono bimbo di 7 anni

(ANSA) - FOGGIA, 01 DIC - Un bambino di 7 anni è coinvolto - non viene specificato ancora a quale titolo - nelle indagini sull'omicidio del 38enne pregiudicato di Manfredonia ucciso ieri sera a coltellate in circostanze poco chiare nelle campagne nel Foggiano. Attualmente il minore, non imputabile, è ricoverato all'ospedale di Foggia per lesioni ai denti. Il bambino è il figlio della compagna della vittima e sarà ascoltato nelle prossime ore. La donna è stata interrogata dai carabinieri per tutta la notte.

La vittima venne coinvolta nell'operazione 'Romanzo Criminale' del 2013 con cui la polizia arrestò una banda che nel 2012 mise a segno diversi omicidi. (ANSA).