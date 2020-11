Violenza donne: Fico, inaccettabile, dobbiamo fare di più

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - "Quella contro le donne è una violenza inaccettabile, a cui bisogna reagire come comunità: cittadini, associazioni, Istituzioni". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico intervenendo alla presentazione dell'iniziativa, 'Non chiedermelo. Non e' importante' sulla giornata contro la violenza sulle donne.

Ricordando gli interventi del Parlamento per la prevenzione e il contrasto, dalla ratifica nel 2013 della Convenzione di Istanbul alle disposizioni per la tutela dei figli delle vittime di omicidio in ambito familiarefino al Codice Rosso", Fico sottolinea: "Dobbiamo fare di più, consapevoli che la nostra società deve fare passi in avanti dal punto di vista culturale e che occorre porre fine a persistenti situazioni di diseguaglianza. Nessun intervento normativo - ammonisce - però potrà avere successo se non sapremo anche proseguire nell'azione educativa intrapresa per affermare il rispetto pieno ed incondizionato della dignità delle donne e di tutte le persone, rimuovendo stereotipi e pregiudizi persistenti e inaccettabili".

