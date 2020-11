Merkel, per festività Natale ok a incontri 10 persone

(ANSA) - BERLINO, 25 NOV - Per le festività di Natale, il divieto di contatto verrà ammorbidito in Germania e si consentiranno incontri fino a 10 persone. Lo ha detto Angela Merkel, presentando le nuove misure dopo la riunione con i ministri presidenti dei Laender. "Nessuno dovrà vivere le vacanze di Natale in solitudine", ha ribadito come già detto nei giorni scorsi. Il divieto di contatto viene invece inasprito per le prossime settimane: non saranno possibili incontri oltre le cinque persone di due nuclei abitativi escludendo i ragazzi sotto i 14 anni. (ANSA).