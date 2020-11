Pensioni: Tridico, uscite anticipate per gravosi e usuranti

(ANSA) - ROMA, 23 NOV - Quota 100 "è una misura sperimentale che si esaurisce nel 2021. Ci sono tavoli tecnici con il governo in cui si prospetta una uscita più morbida. L'idea è di avanzare per i lavoratori gravosi e usuranti delle possibilità di uscite anticipate" dal 2022, "è questo il sentiero, secondo il mio parere, su cui bisognerebbe muoversi. Insieme a quello di inserire una pensione di garanzia" per i giovani. Lo ha affermato il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, a SkyTg24, riferendosi al capitolo pensioni e alle ipotesi sul tavolo di confronto avviato dal governo con le parti sociali.Il debito dell'Istituto, così come il fatturato, fa parte del bilancio dello Stato; è quindi del Paese. E' ovvio che" durante questo periodo di pandemia "abbiamo incamerato meno contributi, anzi li abbiamo anche sospesi", ma "non c'è da allarmarsi. Lo Stato si indebita, in modo sostenibile" in questo periodo, ha poi detto.

Il presidente dell'Inps ha poi avvertito che potrebbero esserci 3 mila cig non pagabili per dati errati o incompleti. (ANSA).