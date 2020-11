Milano: da gennaio stop fumo a fermate bus, stadi, parchi

(ANSA) - MILANO, 19 NOV - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato, con 25 voti favorevoli, otto contrari, quattro astenuti e due consiglieri che non hanno partecipato al voto, il Regolamento per la qualità dell'aria che, tra le altre cose, introduce in città dal primo gennaio 2021 il divieto di fumare all'aperto tranne che in luoghi isolati. Dalle fermate dei mezzi pubblici ai parchi, fino ai cimiteri e alle strutture sportive, come gli stadi, sarà proibito fumare nel raggio di 10 metri da altre persone. Dal 1° gennaio 2025 il divieto di fumo sarà esteso a tutte le aree pubbliche all'aperto.

Inoltre i punti vendita milanesi di carburante dovranno dotarsi di infrastrutture di ricarica elettrica entro il primo gennaio 2023. E' uno dei punti del Regolamento per la qualità dell'aria approvato oggi dal Consiglio comunale. I distributori esistenti devono presentare il progetto entro il primo gennaio 2022 e l'installazione delle colonnine deve avvenire entro 12 mesi. In caso di impossibilità tecnica la colonnina dovrà essere realizzata in un'area pubblica, sempre entro il primo gennaio 2023. (ANSA).