Musica: Bocelli, in Believe la mia fede e la mia infanzia

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Un brano inedito di Ennio Morricone, un'Ave Maria nuova ed originale, duetti con Alison Krauss e Cecilia Bartoli: Andrea Bocelli torna sulla scena discografica con Believe, un disco a forte sapore spirituale con una selezione di canzoni legate dal filo rosso della fede. Pubblicato su etichetta Sugar e coprodotto da Steven Mercurio e Haydn Bendall, Believe è una raccolta di canzoni intimiste e contemplative che hanno ispirato e sostenuto Bocelli nel corso degli anni, melodie che hanno contrassegnato la sua infanzia e la sua adolescenza in Toscana. "La sequenza di titoli tratteggia un melange coraggioso perché accanto a firme eccelse trovano spazio brani che blasonati non sono, facendo parte della più autentica e popolare tradizione religiosa in senso stretto. Ma queste ultime sono melodie che porto nel cuore, sono la colonna dei miei ricordi di infanzia , che associo al volto di mia nonna e degli anziani di casa Bocelli quando partecipavamo alle processioni sacre del mio paese natale in Toscana" commenta il tenore, che per questo progetto ha indossato anche le vesti del compositore con una sua impostazione inedita di Ave Maria, appositamente pensata per questo disco. Lui comunque si schernisce: "Non mi considero un compositore - sottolinea - tuttavia sono un musicista e a volte mi vengono in mente melodie, con armonie essenzialmente complete.. Musica che bussa alla porta e che io volentieri accolgo e poi libero mettendola nero su bianco".

Believe arriva dopo il successo di "Sì", l'ultimo album di inediti che è stato contemporaneamente al primo posto nelle classifiche degli Stati Uniti e del Regno Unito. Il 12 dicembre Bocelli terrà un concerto in diretta streaming dal Teatro Regio di Parma, con la direzione creativa di Franco Dragone, noto per il suo spettacolare lavoro con il Cirque Du Soleil. (ANSA).