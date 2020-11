Casellati-Fico, Garlatti nuovo garante dell'infanzia

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Il nuovo presidente dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza è Carla Garlatti. Lo hanno deciso d'intesa i Presidenti di Senato della Repubblica e Camera dei deputati, Maria Elisabetta Alberti Casellati e Roberto Fico, al termine di una procedura che ha previsto un avviso pubblico di manifestazione d'interesse. E' quanto si legge in una nota.

Dopo aver vagliato con grande attenzione tutte le candidature pervenute, la scelta dei Presidenti delle Camere - si legge ancora nella nota - è caduta su Carla Garlatti. Nata a Udine nel 1957, Carla Garlatti è magistrato dal 1986 ed è attualmente presidente del Tribunale per i minorenni di Trieste. In precedenza ha ricoperto l'incarico di giudice nei Tribunali di Udine, Milano, Venezia e Padova, di consigliere presso la Corte d'appello di Venezia e di magistrato addetto all'Ufficio legislativo del ministero della Giustizia dal 2011 al 2016.

"Abbiamo scelto un profilo di alta competenza e professionalità. Siamo certi - è commento di Casellati e Fico - che Carla Garlatti saprà interpretare al meglio un ruolo delicato come quello del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ancor di più in un momento complesso come quello che il Paese sta attraversando. A lei vanno i nostri sentiti auguri di buon lavoro": (ANSA).