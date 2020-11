Dati alle fiamme due storici bar del centro di Padova

(ANSA) - PADOVA, 10 NOV - Due storici locali pubblici del centro di Padova, il bar "degli Osei", in piazza della Frutta, e il bar Centrale della famiglia Righetto, in via Zabarella, sono stati dati alle fiamme nelle prime ore di oggi, con danni ingenti.

L'intervento dei vigili del fuoco è avvenuto alle 5.00 circa, quando sono arrivate segnalazioni di fuoco e fiamme nelle due vie del centro. Sul posto polizia e carabinieri, è acclarato che si tratta in entrambi i casi di fiamme dolose.

Divorati dalle fiamme gli allestimenti esterni dei due bar: tende, sedie e saracinesche; i danni sono ingenti. Incendiato anche un cassonetto dei rifiuti. La squadra dei pompieri accorsa ha subito spento le fiamme di tre diversi focolai. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 7:00. (ANSA).