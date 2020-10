Di Maio, via Sarraj? In Libia serve continuità

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "Cosa penso? Guardi, siamo ad un passaggio determinante per il futuro della Libia e in questa fase così delicata è fondamentale scongiurare qualsiasi vuoto di potere o crisi istituzionale che possa compromettere i progressi raggiunti e quelli da conseguire con il dialogo intralibico. In tale prospettiva, c'è sicuramente l'auspicio che Sarraj, al quale riconosciamo coraggio e senso di responsabilità, possa assicurare la guida del Paese fino a quando in seno al Dialogo Politico non saranno concordati i nuovi assetti istituzionali.

Si tratta di una sua scelta autonoma, naturalmente". Lo dice, interpellato dall'ANSA, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a proposito del futuro del presidente libico Sarraj, che il primo novembre dovrebbe - come già annunciato pubblicamente - lasciare l'incarico alla guida del Gan. (ANSA).