Dpcm:vertice c.destra,Parlamento voti su comunicazioni Conte

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Vertice del centrodestra per fare il punto sulle misure contenute nell'ultimo Dpcm. All'incontro (tenuto negli uffici del gruppo della Lega) erano presenti Matteo Salvini, Giorgia Meloni ed Antonio Tajani. In collegamento via zoom anche Silvio Berlusconi. Nel corso della riunione - a quanto si apprende - gli esponenti del centrodestra hanno ribadito la richiesta che il Parlamento si esprima con un voto dopo l'intervento di Conte giovedì nelle aule Parlamentari proprio per illustrare i contenuti dell'ultimo provvedimento.

(ANSA).