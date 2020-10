Macron twitta in arabo, dialogo ma stop all'odio

(ANSA) - ROMA, 25 OTT - "Non ci fermeremo. Rispettiamo tutte le differenze nello spirito di pace. Non accettiamo mai l'incitamento all'odio e sosteniamo un dibattito ragionevole.

Difenderemo sempre la dignità umana e i valori universali". Lo scrive il presidente francese Emmanuel Macron su twitter, postando la stessa frase in francese, inglese e arabo. Tweet che arrivano dopo gli attacchi del presidente turco Tayyip Erdogan e del premier pachistano Imran Khanche che lo hanno accusato di incitare all'islamofobia. (ANSA).