Previdenza:Lusardi,Covid ipoteca su giovani, siano pronti

scuola, posti di lavoro, comuni (ANSA) - ROMA, 24 OTT - " La pandemia aumenta il debito creando vincoli sulle generazioni future: a maggiore ragione occorre pensare bene al proprio futuro". Così all'ANSA, Anna Maria Lusardi a capo del Comitato per l'educazione finanziaria, presentando la settimana per l'educazione previdenziale che si svolgerà da lunedì 26 al 31 ottobre nell'ambito del mese dell' Educazione finanziaria. Un progetto, spiega Lusardi , che guarda soprattutto alle nuove generazioni "perchè quando si parla di educazione previdenziale bisogna partire dai giovani e bisogna farlo con linguaggi nuovi". Proprio per questo il Comitato ha lanciato quest'anno "Un'idea per il futuro" un concorso per studenti universitari per la realizzazione di una app per l'alfabetizzazione previdenziale dei ragazzi. "il tempo stringe", dice Lusardi , perchè tanto più difronte alla crisi provocata dalla pandemia dobbiamo avere maggiori capacità di reazione. Il rischio di longevità ( il protrarsi dell'esistenza in vita dei soggetti che godono di un vitalizio oltre le medie di speranza di vita) diventa maggiore a fronte di una crisi e tutti devono averne coscienza per tempo . " Gli italiani hanno sui conti correnti l'equivalente del Pil nazionale, ma per investire bisogna sapere. E non possiamo ritornare al normale perchè il normale non andava già bene; le famiglie italiane erano fragili finanziariamente anche prima della pandemia".

