Zingaretti,bene patto legislatura,non navigare a vista

(ANSA) - ROMA, 23 OTT - "E' molto positiva la volontà di lavorare su un patto di legislatura proposto dalle forze di governo ed accolto dal presidente Conte". Per quanto riguarda il governo "con questa nave in tempesta non è il momento di navigare a vista. In questi mesi l'azione dell'esecutivo è stata efficace. Adesso c'è bisogno di un cambio di passo. Si lavora da alleati e non da nemici. Le sfide che ci attendono richiedono visione comune del Paese e la solidità della maggioranza". Lo dice il segretario del Pd Nicola Zingaretti invocando "un salto di qualità della coesione e della visione comune. La maggioranza si gioca il suo futuro sul terreno della credibilità". (ANSA).