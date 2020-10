Addio Marge Champion, sue le movenze di Biancaneve

(ANSA) - NEW YORK, 22 OTT - Addio a Marge Champion, la modella dietro i movimenti del personaggio, tra gli altri, di Biancaneve nel film d'animazione della Disney del 1937.

L'attrice, ballerina e coreografa è morta a 101 anni a Los Angeles. Oltre a Biancaneve, la Disney usò le movenze della Marge anche per la fata turchina in Pinocchio (1940), per l'ippopotamo ballerino in Fantasia (1940) e per Mr Stork in Dumbo - L'elefante volante (1941).

Nata Marjorie Celeste Belcher il 2 settembre del 1919 l'attrice era figlia del famoso maestro di ballo di Hollywood Ernest Belcher, insegnante anche di Fred Astaire e Shirley Temple oltre che amico di Walt Disney. Questo portò al team di animazione di Biancaneve e i sette nani a studiare i movimenti della ragazza in modo da trasferirli al personaggio principale per renderli più realistici sullo schermo. La Champion, all'epoca si trovò a lavorare con una squadra di soli uomini.

"Nessuno di loro era una ragazza - disse in un'intervista del 1998 - e sapeva come un vestito si sarebbe mosso, in questo o quel modo. La maggior parte degli animatori, prima di allora, rendevano i personaggi da se stessi.

Nel 1947 sposò il ballerino e coreografo Gower Champion nel 1947 e iniziò a ballare nei film musicali della Metro-Goldwyn-Mayer come Show Boat. Entrambi furono apprezzati al punto che la casa cinematografica li volle per un remake di Roberta, Modelle di lusso, in cui ricoprirono i ruoli che furono di Ginger Rogers e Fred Astaire.

Nel 1943 fece il suo debutto a Broadway in The Fair Witch in Dark of the Moon. La coppia coreografò anche musical tra cui Hello, Dolly!, con Carol Channin. Nel 1975 vinse il Premio Emmy per le migliori coreografie per Queen of the Stardust Ballroom.

I suoi ultimi lavori risalgono al 1968, in Hollywood Party (The Party) per la regia di Blake Edwards e Un uomo a nudo (The Swimmer), diretto da Frank Perry. (ANSA).