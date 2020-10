Covid: Conte, non abbiamo mai abbassato la guardia

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Voglio sottolineare che nei mesi successivi alla fase più acuta della pandemia non abbiamo mai abbassato la guardia: l'Italia è stata la nazione che per prima con coraggio e determinazione ha deciso di chiudere e il paese più prudente anche nelle riaperture. Nonostante i tanti passi in avanti fatti non potevamo e non dovevamo considerarci in un porto sicuro, mentre il contagio nel mondo si moltiplicava". Lo dice il premier Giuseppe Conte in Senato. (ANSA).