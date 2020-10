Borsa: Tokyo, apertura in rialzo

(ANSA) - TOKYO, 21 OTT - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in positivo, in scia all'accelerazione degli indici azionari Usa con gli investitori più fiduciosi sull'approvazione in tempi brevi del piano di stimolo per l'economia al Congresso americano. In apertura il Nikkei fa segnare una variazione positiva dello 0,23% a quota 23.621,76, aggiungendo 54 punti.

Sul mercato valutario lo yen è stabile a 105,40 sul dollaro, mentre si indebolisce a 124,70 sull'euro.