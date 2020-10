Covid: Meloni, ci batteremo contro misure idiote

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - "Oggi più di ieri noi del centrodestra intendiamo batterci con forza contro questi provvedimenti" del governo contro la diffusione del Covid "e lo faremo perché non passi alla storia che siamo stati conniventi con queste idiozie". Lo ha detto in Aula alla Camera la leader di FdI Giorgia Meloni durante il dibattito sulle comunicazioni del premier Conte sul prossimo consiglio Ue. "Con la chiusura alle 24 non si capisce se stiamo combattendo il Covid o la cirrosi epatica", ha attaccato la leader Fdi. (ANSA).