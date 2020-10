Willy: Meloni, grazie a Mattarella per medaglia d'oro

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Grazie al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per aver concesso la Medaglia d'oro al Valor Civile alla memoria di Willy Monteiro. Un atto estremamente importante e simbolico, che Fratelli d'Italia aveva proposto in Parlamento con una mozione sottoscritta e condivisa da forze di opposizione e maggioranza. Willy è un eroe di questo tempo e riconoscerlo come tale era una dovere delle Istituzioni".Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).