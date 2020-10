La iena Giulio Golia, sono positivo al coronavirus

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - "Sono positivo al Covid". Pochi minuti fa la 'iena' Giulio Golia ha annunciato con un video sui suoi social l'esito del tampone dopo essere entrato in contatto con una persona contagiata dal coronavirus. Al momento è in quarantena. Golia, come tutte le Iene, era al lavoro per realizzare i servizi della nuova stagione, che inizierà lunedì 5 ottobre con lo "Speciale Mario Biondo - Un suicidio inspiegabile" e dal 6 ottobre tutti i martedì e giovedì dalle 21.10 su Italia 1.

La puntata di lunedì sarà interamente dedicata al caso di Mario Biondo, la cui morte, avvenuta nel maggio del 2013 a Madrid, sembra ancora avvolta da misteri e anomalie. Cristiano Pasca, la Iena che in questi anni si è occupata del caso, ripercorre i momenti chiave della vicenda e presenta tutti i nuovi elementi e le testimonianze emerse fino ad oggi, in attesa che la procura di Palermo decida sull'archiviazione definitiva del caso o sull'ulteriore proroga delle indagini. (ANSA).