Raid violenti per odio razziale,branco agiva a Marsala

(ANSA) - PALERMO, 01 OTT - Persone extracomunitarie massacrate con violenza soltanto per odio razziale. Ad organizzare i raid sarebbe stato un "branco" che per gli inquirenti agiva, nel centro storico di Marsala durante i weekend, come un vero e proprio 'commando' a caccia di povere vittime di colore da aggredire. Tre le persone arrestate dagli agenti del commissariato, coadiuvati dai colleghi della Digos della Questura di Trapani e del reparto prevenzione crimine di Palermo, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura. (ANSA).