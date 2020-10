Architetto Citterio truffato dalla segretaria per 4,5 milioni

(ANSA) - MILANO, 01 OTT - Una truffa da 4.5 milioni di euro nei confronti del noto designer e architetto Antonio Citterio è stata messa a segno da una delle sue collaboratrici la quale, complice un funzionario di banca, dal 2013 al 2018, approfittando della delega ad operare sui conti correnti dello studio del professionista settantenne, avrebbe incassato indebitamente l'ingente somma. I militari del comando provinciale della Gdf, stanno eseguendo la misura dell'obbligo di dimora nei confronti del dipendente dell'istituto di credito e un sequestro preventivo per equivalente dello stesso importo intascato illecitamente. Denaro che la donna avrebbe reimpiegato per ristrutturare una ristorante a Chiavari, in Liguria e nel gioco d'azzardo (ANSA).