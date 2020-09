Coronavirus: Spagna, lockdown parziale in tutta Madrid

(ANSA) - MADRID, 30 SET - Il governo spagnolo ha detto di aver raggiunto un accordo con le autorità regionali per l'estensione di un lockdown parziale a tutta la città di Madrid, dove i casi di positività al coronavirus sono in forte aumento: 1.586 nelle ultime 24 ore.

In tutta la Spagna sono 3.897 i nuovi casi di Covid-19 rilevati da ieri. Lo riferisce La Vanguardia. Sono stati registrati 177 altri morti, che vanno a sommarsi ai 486 nell'ultima settimana. (ANSA).