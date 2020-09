Amministrative: Zingaretti ad alleati, è tempo unità

(ANSA) - VOGHERA, 30 SET - Un appello agli alleati di governo perchè convergano sui candidati sindaci che corrono contro il centrodestra in tutti i ballottaggi che si terranno nel prossimo fine settimana: è quanto ha fatto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, nel corso di un comizio a Voghera (Pavia). "Mi rivolgo agli alleati" ha detto Zingaretti, facendo "appello con il cuore e con la testa a tutti gli elettori e a tutte le elettrici che sostengono l'alleanza di governo: a tutti loro dico che ora è il tempo dell'unità".

Zingaretti ha spiegato: "abbiamo una bellissima legge elettorale con doppio turno per i Comuni, secondo me la migliore che c'è, forse in Europa, perchè permette al primo turno di correre a tutti i partiti, di presentarsi e si gareggia ognuno con le proprie idee. E poi, se non c'è il 50.1, si sceglie chi fa il sindaco. E' una cosa molto diversa". (ANSA).