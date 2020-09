Hong Kong: Joshua Wong rilasciato su cauzione

(ANSA) - ROMA, 24 SET - L'attivista di Hong Kong Joshua Wong è stato rilasciato su cauzione qualche ora dopo l'arresto per aver partecipato ad una "manifestazione illegale" nell'ottobre del 2019 e aver indossato una mascherina. Lo annuncia su Twitter lo stesso Wong invitando i suoi sostenitori a non "festeggiare" la sua scarcerazione ma a preoccuparsi dei "12 ragazzi di Hong Kong" arrestati in Cina mentre stavano cercando di fuggire a Taiwan. (ANSA).