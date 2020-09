Coronavirus:Spahn, app tedesca scaricata 18 milioni di volte

(ANSA) - BERLINO, 23 SET - L'app tedesca che lancia l'allarme su una possibile infezione da coronavirus "è stata scaricata oltre 18 milioni di volte ed è l'app di allarme di maggior successo in Europa": lo ha dichiarato il ministro della salute Jens Spahn in occasione di un bilancio pubblico sui 100 giorni dall'entrata in funzione del dispositivo.

La warn-app è disponibile in sei lingue (tedesco, inglese, turco, rumeno, bulgaro e polacco) perché sono le lingue più parlate in Germania ma si sta lavorando ancora su una versione in francese e in russo. "Oltre 1,5 milioni di risultati dei test sono stati comunicati attraverso l'app", ha detto il ministro tedesco. (ANSA).