Referendum: Salvini vota a Milano, ho confermato il sì

(ANSA) - MILANO, 21 SET - Anche il leader della Lega e senatore, Matteo Salvini, ha votato per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Salvini è arrivato verso mezzogiorno e mezzo al seggio della scuola media di via Martinetti a Milano, nella zona ovest della città.

"C'è un referendum a cui per coerenza ho confermato il si che avevo dato più volte in Parlamento", ha commentato Salvini al termine del voto rispondendo alle domande dei giornalisti.

