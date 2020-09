Edoardo Ferrario trasformista su Rai Play

(ANSA) - ROMA, 21 SET - L'Edoardo Ferrario show, con "Paese Reale", va in onda dal 24 settembre, con lo stand-up comedian romano che racconterà al pubblico vizi, virtù e contraddizioni dell'italiano medio attraverso una carrellata di nuovi personaggi da lui impersonati e intervistati nei panni di un conduttore sopra le righe. Il programma, otto puntate settimanali, è stato presentato negli studi Rai di via Asiago dal vicedirettore di Rai Play Maurizio Imbriale e dallo stesso Ferrario che spiega: "è un talk show satirico dove regnano le opinioni e ai fatti diciamo no grazie'. Imbriale ha ricordato alcune novità del palinsesto autunnale, da Diodato che sta ultimando il suo progetto, protagonista nella docuserie Storie di un'altra estate, in cui un viaggio musicale diviene racconto di vissuto. Tenendo sempre presente che il 42% degli utenti di RaiPlay è tra i 15 e i 44 anni: per questo si punta sempre di più anche "su contenuti originali, nuovi, contemporanei". Torna dal 29 settembre Superquark+ con Piero Angela, per dieci nuove puntate dedicate alla scienza. Alessandro Sortino in Tu non sai chi sono io, propone autoritratti di giovanissimi che si raccontano ai loro cari senza filtri. Nel documentario Ti ho visto negli occhi si ripercorre, attraverso le voci dei protagonisti, il rapimento di Anna Bulgari con il figlio. Il "Paese Reale" di Ferrario è la sintesi comica di un racconto dell'Italia. Dopo "Diamoci un tono", il comedian romano propone un altro one man show irriverente e originale. "L'unico programma - racconta - dove non abbiamo avuto problemi di distanziamento, in scena io mi tenevo a distanza da me stesso che talvolta interloquivo con altri me". Alla fine ho avuto, ammette con ironia, "qualche problema di personalità". Ferrario, sfruttando le sue doti di trasformista, interpreterà sia il conduttore, sia i tredici ospiti che intervisterà di volta in volta. Al Fianco di Edoardo Ferrario si vedranno anche: Neri Marcoré, Caterina Guzzanti, Rocco Tanica, Emanuela Fanelli e Michela Giraud. Alla parodia del talk show si accompagna la satira sociale dei personaggi da lui interpretati, che appaiono in collegamento sui ledwall e rispondono alle domande del Dott.

Ferrario. (ANSA).