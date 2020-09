Renzo Arbore, ritrovate 80 puntate di Alto Gradimento

(ANSA) - ROMA, 15 SET - "Il 18 luglio di 50 anni fa cominciammo Alto Gradimento, una trasmissione di rottura rispetto agli standard dell'epoca. Purtroppo la maggior parte delle registrazioni del programma sono andate perse. Ma il 18 luglio di quest'anno a Lucca un collezionista, Vittorio Melecchi, mi ha consegnato 80 puntate conservate su cassetta".

Lo ha annunciato Renzo Arbore, durante la presentazione del palinsesto autunnale di Radio Rai.

"Tutto il materiale, consegnato già alla Rai, verrà digitalizzato e si potranno recuperare molti degli sketch che, con una punta di vanità, considero senza tempo. Magari se ne potrà trarre materiale per altre trasmissioni. Io, Boncompagni, Bracardi, Marenco non facevamo satira, ma intrattenimento - ricorda Arbore -. Un tipo di umorismo che è valido ancora oggi: non c'era niente di scritto, era tutto improvvisazione". Oggi, aggiunge ancora il maestro, in molti guardano a quell'esperienza, in particolare Lillo & Greg, eredi di quella scuola. (ANSA).