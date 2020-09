Us Open: Osaka vince il torneo femminile

(ANSA) - ROMA, 13 SET - Naomi Osaka conquista il titolo degli Us Open battendo in rimonta Victoria Azarenka per 1-6, 6-3, 6-3.

Per la giapponese, numero 9 del mondo, si tratta del terzo titolo del Grande Slam vinto in carriera, dopo proprio gli Us Open del 2018 e l'Australian Open nel 2019. Da lunedì Osaka tornerà anche numero 3 del ranking Wta.