Us Open, Thiem e Azarenka in semifinale

(ANSA) - NEW YORK, 10 SET - L'austriaco Dominic Thiem, n.3 al mondo, si è qualificato per la sua prima semifinale degli Us Open, dove domani affronterà il russo Daniil Medvedev (n.5).

Ieri sera Thiem ha eliminato l'australiano Alex De Minaur (n.28) per 6-1 6-2 6-4 in 2 ore e 4 minuti.

La bielorussa Victoria Azarenka, n.27 al mondo, raggiunge invece oggi in semifinale l'americana Serena Williams (n.8). Nei quarti a Flushing Meadows la Azarenka non ha lasciato scampo alla belga Elise Mertens (n.18), travolgendola 6-1 6-0.