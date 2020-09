Recovery Fund: Conte, Commissione Ue ha dilatato tempi

(ANSA) - ROMA, 09 SET - "Ci eravamo premuniti per consegnarlo a metà ottobre, bello completo. Invece pure avendo lavorato alacremente questa estate, sono arrivati i tempi dalla Commissione. Si dilatano. Ci viene chiesto da Bruxelles di consegnare non la versione completa, ma le linee guide. Oggi abbiamo approvato le linee guide che possiamo già mandare al Parlamento". Lo afferma il premier Giuseppe Conte in una confereenza stampa a Palazzo Chigi. (ANSA).