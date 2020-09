Turchia: Cassazione, liberare avvocato in sciopero fame

(ANSA) - ISTANBUL, 3 SET - La Corte di Cassazione turca ha ordinato l'immediata scarcerazione per motivi di salute dell'avvocato Aytac Unsal, che da 213 giorni è in sciopero della fame per protestare contro la sua condanna a 10 anni e mezzo per "associazione terroristica", a una settimana dalla morte in carcere della collega Ebru Timtik dopo 238 giorni di digiuno.

