Coronavirus: Pelosi dal parrucchiere senza la mascherina

(ANSA) - WASHINGTON, 02 SET - La speaker (dem) della Camera Nancy Pelosi, terza carica dello Stato, è stata ripresa mentre andava nel salone di una parrucchiera senza mascherina, lunedì scorso a San Francisco. Le immagini sono state diffuse dalla Fox. Una visita imbarazzante per l'esponente di punta di un partito che raccomanda di rispettare le misure anti Covid, tanto più che i parrucchieri sono chiusi per legge a San Francisco.

Immediata la reazione di Donald Trump che ritwittato alcuni commenti, tra cui quello della sua 'War Room', che pubblica le immagini della speaker della Camera mentre ammonisce gli americani di indossare la mascherina e quelle in cui entra nel salone per farsi l'acconciatura. "Se Nancy Pelosi può andare a tagliarsi i capelli in persona, si può votare in persona", osserva invece un utente. (ANSA).