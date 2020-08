Salvini, delitto dare scuola ad Azzolina, vada a casa

(ANSA) - SIENA, 28 AGO - "La Azzolina deve andare a casa, le diamo un banco a rotelle per fare un giro in Piazza del Campo".

Così il segretario della Lega Matteo Salvini, stamani a Siena, parlando del ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina e dei provvedimenti per il rientro a scuola. Salvini era al gazebo del partito allestito in Piazza Indipendenza, a ridosso di Piazza del Campo, dove ha incontrato gli elettori. "Sono molto preoccupato per la situazione della scuola" ha aggiunto Salvini a margine del suo intervento parlando con i giornalisti.

"Abbiamo un ministro totalmente incapace a gestire un sistema delicato che ha 8 milioni di studenti e 1 milione di insegnanti, presidi e personale scolastico. Lasciare questo nelle mani della Azzolina è veramente un delitto", ha concluso. (ANSA).