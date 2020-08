Coronavirus: Berlino inserisce Spagna fra paesi a rischio

(ANSA) - BERLINO, 14 AGO - La Germania ha inserito la Spagna fra le zone a rischio per il Coronavirus. Lo scrive la Dpa.

Fanno eccezione però le isole Canarie, escluse dall'inasprimento delle misure per chi rientra dalle ferie. La decisione comporta che chi torna dalle vacanze nel Paese europeo deve sottoporsi al test, e restare in quarantena fino al risultato. (ANSA).