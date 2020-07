Migranti: Zignaretti,non soddisfatto ma non getto spugna

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - "Compito mio è stimolare a fare sempre di più e sempre meglio. Finora non siamo riusciti ad ottenere i risultati che si voleva, ma questo non significa gettare la spugna". Lo ha detto il segretario del Pd Nicola Zingaretti, in una intervista a Sky Tg24, rispondendo alla domanda se non sia soddisfatto dei risultati del governo sull'immigrazione. . (ANSA).