Dante, Rosi, Nicchiarelli e Noce in concorso a Venezia

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Quattro i film italiani in concorso a Venezia 77 (2-12 settembre): Le sorelle Macaluso di Emma Dante, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli, Padrenostro di Claudio Noce prodotto e interpretato da Pierfrancesco Favino, Notturno di Gianfranco Rosi sul conflitto in Siria. Sono stati annunciati dal direttore Alberto Barbera nella conferenza in streaming in corso dal sito della Biennale di Venezia. (ANSA).